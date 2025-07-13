Будет преобладать переменная облачность. Синоптики предупредили, где в начале недели ожидаются сильные грозовые дожди, а где незначительные осадки

13 июля, 05:24
Переменная облачность в начале недели в Украине (Фото: whitestar1955 / depositphotos)

Кратковременные, но сильные дожди в течение выходных пройдутся по многим областям Украины, а в начале новой недели осадки ожидаются на западе и в нескольких северных и восточных областях.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра погода в Украине в понедельник 14 июля будет везде с переменной облачностью. В регионах, где ощущалось похолодание станет теплее ночью и днем, на других территориях будет царить жара, местами ожидается дождь, гроза. Самая низкая температура воздуха +14 градусов в этот день ожидается на западе, самая высокая дневная +35 градусов на юге и востоке.

Какая погода в Украине будет в понедельник 14 июля

В западных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Средняя ночная температура воздуха +17 +15 градусов, дневная +26 +28 градусов.

В северных областях переменная облачность без осадков, местами кратковременный дождь, гроза, небольшой кратковременный дождь. Ночная температура воздуха +17 +15 градусов, дневная +28 +30 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +20 +18 градусов, дневная +30 +32 градуса.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +23 +21 градус, дневная +33 +35 градусов.

В восточных областях переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +23 +21 градус, дневная +31 +34 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +23 +21 градус, дневная +33 +35 градусов.

Погода 14 июля / meteo.gov.ua
Погода Прогноз погоды погода в Украине Синоптики Укргидрометцентр температура воздуха переменная облачность Осадки грозовые дожди Дождь Гроза +35 Жара Жара в Украине

