Температура выше нормы. Насколько тепло будет до конца октября в Украине и в каких областях ожидаются дожди

Теплая и местами влажная погода в Украине в конце октября (Фото: MargitKluthke / depositphotos)

После аномально теплых выходных период теплой погоды в Украине продолжается, на всей территории страны в течение недели ожидается температура выше климатической нормы.

По прогнозу синоптиков, антициклон будет влиять на погоду в Украине в последние дни октября и в первый день ноября. В течение недели в стране ожидается период устойчивой и теплой погоды, преимущественно без осадков. Небольшие дожди будут изредка проходить в западных и юго-западных регионах.

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В понедельник, 26 октября, в западных областях ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, в Карпатах — с мокрым снегом. На остальной территории страны — без существенных осадков. В юго-западных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с, на Правобережье переменного направления, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +6 +11 градусов, дневная +12 +17 градусов, в западных областях около +10 градусов, в Крыму местами до +21 градуса.

Во вторник, 27 октября, в большинстве регионов переменная облачность, без осадков. Небольшие дожди и пасмурное небо из-за малоактивного атмосферного фронта только в Одесской, Винницкой и Черновицкой областях. Ветер переменного направления, на Левобережье преимущественно восточный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха +5 +11 градусов, на западе 0 +5 градусов, дневная +13 +18 градусов, в западных областях +8 +13 градусов.

В среду, 28 октября, на всей территории страны будет тепло и сухо, без осадков. Только в Крыму днём местами ожидаются умеренные дожди. Ветер северо-восточный, в западных областях южный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха +4 +9 градусов, в западных регионах 0 +5 градусов, дневная +12 +17 градусов.

В четверг, 29 октября, в южных областях местами небольшой дождь, в остальных регионах сохранится сухая и тёплая погода. Ночью и утром местами туман. Ветер переменного направления, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +5 +11 градусов, дневная +11 +16 градусов.

В пятницу, 30 октября, период устойчивой антициклональной погоды продолжится — на всей территории страны без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменного направления, днём северный, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +4 +10 градусов, дневная +11+16 градусов.

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В субботу, 31 октября, в северных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без значительных осадков. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха +3 +8 градусов, дневная +10 +15 градусов, на севере Левобережья +8 +10 градусов.

В воскресенье, 1 ноября, в большинстве областей, кроме южных, местами ожидаются небольшие дожди. Ветер западный / северо-западный, 7 — 12 м/с, в западных и северных областях возможны порывы до 15 — 17 м/с. Ночная температура воздуха +3 +8 градусов, дневная +8 +13 градусов, на крайнем юге +14 +16 градусов.