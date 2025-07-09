«Люди будут трястись от холода». Синоптик предупредила, где будет значительное похолодание и где ожидаются аномальные +40 в Украине

Согласно многочисленным прогнозам погоды в Украине ожидается похолодание на 5−10 градусов , но не везде, некоторые области не будет покидать жара.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила, где значительно снизится температура воздуха в четверг 10 июля, в каких областях будет удерживаться жара +40 и как закончится рабочая неделя в столице.

Реклама

По словам эксперта киевляне наконец смогут отдохнуть от жары.

«Начнем с Киева и порадуем тех, кто устал от жары. 11-го июля ожидается снижение температуры воздуха до значений, когда можно выйти на улицу и нормально вдыхать воздух. Ожидается в столице в пятницу +23+25 градусов. Даже не верится. Однако пока не выскакиваем, как Филипп из конопли и смотрим, что будет завтра».

Специалист предупредила, где продлится жара +40 градусов и кого резкое похолодание заставит вспомнить о теплых вещах.

«10-го июля сильная жара будет держаться за восток, значительную часть юга и центра, ожидается +33+39 градусов. Солнце интенсивное может подогнать и до +40 градусов. Север разделится — на Житомирщине +25+27, на Черниговщине +32, на Киевщине +33, на Сумщине +35 градусов. В центре также температурная пестрота: от +25 в Винницкой области до +37 на Днепропетровщине. На юге — жара, только в Одесской области попустит, там будет даже ниже +30-ти. А вот в западных областях люди завтра уже будут трястись от холода, будет лишь +15+19 градусов. Дожди, грозы, сильные ливни — это 10-го июля придется на западную часть и Винницкую область, вечером дожди могут дойти до Житомирщины и Киевщины. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно».