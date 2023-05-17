Жара и штормовая угроза. Каким будет лето 2023 в мире, Европе и Украине — синоптические карты 17 мая, 08:02 Прогноз погоды 2023: какой будет погода в Украине и Европе (Фото:Pixabay.com)

Тихоокеанское течение Эль-Ниньо существенно влияет на погоду во всем мире. Ее влияние меняется каждые 1−3 года. Рассказываем, какую погоду ожидают метеорологи летом 2023 в Украине, Европе и США.

Над Северным полушарием лето 2023 года пройдет переходным периодом между Ла-Нинья и Эль-Ниньо, и под влиянием перепадов атмосферного давления. Как сообщает Severe Weather.eu , на погоду в Европе летом 2023 года влияет теплая поверхностная температура в Тихом океане, известная, как Эль-Ниньо. Считается, что ее влияние ощущается и в Украине.

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Два наибольших фактора, которые влияют на погоду на Земле – это феномены Эль-Ниньо и Ла Нинья. Феномен состоит в противоположных экстремальным значениям температуры поверхностных вод Тихого океана и давлении в экваториальной зоне. Эль-Ниньо составляет «теплое» влияние, а Ла Нинья – «холодное».

Они продолжаются посменно примерно три года, и создают прохладную погоду и повышенное давление или более теплую погоду с осадками и более низким давлением. Последние три года действовала холодная фаза ENSO Ла-Нинья. Но сейчас идет переход в теплую фазу Эль-Ниньо.

Ожидается, что океанические условия Эль-Ниньо будут действовать в течение лета и будут продолжаться в ближайшем будущем.

Эль-Ниньо - прогноз погоды на лето 2023 года. / Фото: Severe Weather.eu

По прогнозам метеорологов на лето 2023 года формируется мощный пояс теплых аномалий, который тянется через тропики Тихого океана. Таким образом, ожидается, что потепление будет продолжаться до 2024 года.

Тенденции атмосферного давления летом 2023

Над восточной Канадой и Гренландией ожидается зона высокого давления, а низкого над территорией, охватывающей Атлантику и Соединенные Штаты.

Зона более сильного высокого давления находится над северо-западной Европой, в частности, в Великобритании, Ирландии и западной Скандинавии. Это может влиять на погодные условия в течение лета в Европе.

Среднее давление на лето 2023 / Фото: Severe Weather.eu

Метеорологи считают, что обширная зона низкого давления охватит восточные тропики Тихого океана и Карибский бассейн. Это указывает на формирование модели Эль-Ниньо. Кроме того, над Соединенными Штатами наблюдается зона низкого давления, а над Гренландией и Северной Европой зона высокого давления.

Температурный режим летом 2023

Предполагается, что температура воздуха будет теплее обычного на большей части Европы, особенно на юго-западе. Исключение будет северо-восток, на который будет влиять Северо-Атлантическое течение. Более сильная теплая аномалия прогнозируется над центральной Европой.

В Северной Америке ожидается повышение температуры и длительный постоянный температурный режим. Будет несколько исключений – над западным побережьем Соединенных Штатов. Вокруг Больших озер прогнозируется аномальные перепады температур от нормальных до холодных.

Средняя температура летом 2023 г. / Фото: Severe Weather.eu

Прогноз метеорологов ― осадки летом 2023

В Северной Европе ожидается повышение атмосферного давления и более сухой климат. В южно-центральной части Европы прогнозируются более влажные условия и сезон штормов.

Преимущественно влажные летние условия на юге и в центре континента. Более сухие условия прогнозируются в части центральной Европы и западной Скандинавии.

Средний режим осадков на лето 2023 / Фото: Severe Weather.eu

Более сухие условия ожидаются на юго-западе Соединенных Штатов и частях южной и центральной Канады. Однако больше осадков ожидается на юге США и на юге Великих озер.