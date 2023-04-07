Тенденция к потеплению. Когда температура воздуха поднимется даже в самых холодных областях 7 апреля, 10:33 Тенденция к потеплению (Фото:Кристиан Виделл / unsplash)

Сегодня, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, температура воздуха по всей Украине, кроме западной области, начинает постепенно расти.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала о том, какой будет погода на Благовещение в Украине и когда тепло охватит все ее территории, включая самую холодную в последнее время западную область.

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«На Благовещение в Украине будет тепло.

Относительно, конечно, но днем в большинстве областей ожидается +9+13 градусов.

На востоке снова тепло, +12+18, на западе еще холод потянется, +5+9 градусов, а в прикарпатских областях еще холоднее может быть.

Осадки.

Дожди пройдут в восточной части, в Запорожье, в Днепре с районами, на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине и Киевщине.

А также дождь, местами с мокрым снегом — в Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковской области, в Черновицкой области.

Все, кто не попал в этот список, без осадков.

В Киеве 7 апреля в течение дня ожидается +10 градусов. Немного где-то покапает дождь, не серьезный.

В последствии такое температурное распределение удержится, понемногу подтягивая градусы вверх.

На западе холод отступит уже на следующей неделе".