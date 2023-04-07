Тенденция к потеплению. Когда температура воздуха поднимется даже в самых холодных областях
Тенденция к потеплению (Фото:Кристиан Виделл / unsplash)
Сегодня, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, температура воздуха по всей Украине, кроме западной области, начинает постепенно расти.
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала о том, какой будет погода на Благовещение в Украине и когда тепло охватит все ее территории, включая самую холодную в последнее время западную область.
«На Благовещение в Украине будет тепло.
Относительно, конечно, но днем в большинстве областей ожидается +9+13 градусов.
На востоке снова тепло, +12+18, на западе еще холод потянется, +5+9 градусов, а в прикарпатских областях еще холоднее может быть.
Осадки.
Дожди пройдут в восточной части, в Запорожье, в Днепре с районами, на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине и Киевщине.
А также дождь, местами с мокрым снегом — в Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковской области, в Черновицкой области.
Все, кто не попал в этот список, без осадков.
В Киеве 7 апреля в течение дня ожидается +10 градусов. Немного где-то покапает дождь, не серьезный.
В последствии такое температурное распределение удержится, понемногу подтягивая градусы вверх.
На западе холод отступит уже на следующей неделе".