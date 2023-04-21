Подождите с легкой одеждой. Синоптики предупредили о ежедневных дождях и высокой концентрации березовой пыльцы 21 апреля, 14:30 Влажная погода и березовая пыльца (Фото:Animaflora-PicsStock / depositphotos)

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Украине не будет ни одного дня без дождя.

По данным Sinoptik.ua, дождливая погода на выходных будет во многих регионах Украины. При этом на большей части территории страны температура воздуха будет соответствовать апрельской климатической норме.

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Погода в субботу 22 апреля

В субботу по всей стране ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. В Закарпатье потеплеет до +19 °С, а вот в Крыму, Донецкой, Луганской и Харьковской областях будет очень прохладно — +11…+13 °С. На остальной территории страны ожидается +14…+17 °С.

Не торопитесь с легкой одеждой — погода все еще очень капризна, а из-за высокой влажности воздух ощущается прохладнее. Помните, что после зимы иммунитет ослаблен и нуждается в витаминах, богатых клетчаткой продуктов и ежедневной зарядкой.

Погода в воскресенье 23 апреля

В воскресенье Украину накроет кратковременными дождями. В большинстве регионов термометры покажут +14…+17 °С, в Закарпатье — +19 °С. День будет пасмурным, и чтобы сделать его немного уютнее, советуем заглянуть в ближайший магазин. 23 апреля в мире отмечают День книги — отличный повод переждать весенний дождь и найти на полках новинку для домашней библиотеки.

Погода в понедельник 24 апреля

Погода в начале недели также будет дождливая. Кратковременные осадки ожидаются по всей Украине, однако в течение дня солнце будет выглядеть из-за облаков. В большинстве областей и Киеве средняя дневная температура будет составлять +14…+17 °С. В Закарпатье и Волыни, в Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областях будет немного теплее — +17…+19 °С.

Береза продолжает цветение

Во всех областях, несмотря на влажную погоду, в воздухе наблюдается высокая концентрация березовой пыльцы. Поэтому всем аллергикам следует проверить, не закончились ли в домашней аптечке антигистаминные препараты, и добавить в список дел на уикенд влажную уборку.

Народные приметы и верования

Если на Вадима, 22 апреля, день был туманным и ветреным, осенью рассчитывали на богатый урожай, а если солнечным — ждали жаркое лето с редкими дождями.

На Терентию, 23 апреля, обычно ходили смотреть на орешник. Если на ней были зеленые серьги, весенних заморозков можно было не бояться. Также в этот день мыли пол и устраивали стирку, чтобы привлечь в дом добрых людей.