Сезон дождей. Незначительное потепление и осадки — где будет властвовать влажная погода в ближайшие дни 30 марта, 11:02 Дождливая погода в ближайшие дни (Фото:Осман Рана / unsplash)

Тенденция к потеплению, по прогнозам синоптиков, пока не даст расслабиться. Незначительное повышение воздуха придет вместе с дождями и пока не сможет установиться окончательно.

Дожди пройдут в конце текущей недели на большей части Украины. На следующей неделе, в некоторых регионах пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом. Еще будут присутствовать температурные перепады между ночной и дневной температурой воздуха, в некоторых областях от минуса к плюсу.

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В Киеве дожди будут идти с пятницы по воскресенье на этой неделе. На следующей неделе осадки ожидаются во вторник, среду и пятницу, причем они будут в виде снега с дождем. Самая низкая ночная температура воздуха в этот период времени -2 градуса, самая высокая дневная +14 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове дожди будут идти с воскресенья этой недели по четверг следующей. Самая низкая ночная температура воздуха в этот период времени +1 градус, самая высокая дневная +13 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре незначительный дождь со снегом пройдет сегодня. Сильный дождь начнется в воскресенье на этой неделе и продлится до среды на следующей. Самая низкая ночная температура воздуха в этот период времени 0 градусов, самая высокая дневная +14 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе дожди на этой неделе пройдут в субботу и воскресенье. На следующей неделе во вторник, четверг и субботу. Самая низкая ночная температура воздуха в этот период времени 0 градусов, самая высокая дневная +12 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове на этой неделе дожди пройдут в пятницу и субботу. На следующей неделе осадки ожидаются в субботу и воскресенье. Самая низкая ночная температура воздуха в этот период времени -5 градусов, самая высокая дневная +14 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo