Долгожданные дожди. В Украине грозы и шквалы, температура до +35 27 июня, 12:39 4035 Цей матеріал також доступний українською Gabriele Diwald / Unsplash Погода в Украине 27 июня будет дождливой, ожидаются грозы в центральной и западной части страны. Gabriele Diwald / Unsplash

В Киеве дожди и грозы, температура воздуха днем от +28 до +30. Во время гроз синоптики рекомендуют закрывать окна и забирать из открытого балкона одежду и вазоны.



Погода в Украине 27 июня будет дождливой, ожидаются грозы в центральной и западной части страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как сообщают синоптики, в западной части Украины ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем +27… +29, а ночью +17… +20. Также будут грозы в центральный части, в частности в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Температура воздуха днем +30… +32, а ночью +16… +18.

Погода в Украине. / Фото: meteo.gov.ua

На востоке страны солнечно и без осадков. Температура воздуха днем составляет +30… +33, ночью +15… +17. Синоптики отмечают, что в южной части Украины будет преимущественно солнечно, температура воздуха днем +33… +35, ночью +18… +20. В Одесской области дожди с грозами, температура воздуха днем +31+33, а ночью +19+21.

В Киеве сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем +28… +30.

Погода в Киеве. / Фото: meteo.gov.ua

«При грозе — будьте внимательны — в отдельных районах есть вероятность сильного ливня с шквалом, возможно локально град.

Если вы уходите из дома, на всякий случай закройте окна и заберите из открытого балкона, если такой еще где-то есть, одежду и легкие вазоны с цветами", — предупредила на своей странице синоптик Наталья Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Фото: facebook.com/tala.didenko

В День конституции, 28 июня, в центральной и восточной части Украины также ожидаются дожди с грозами. При этом температура на юге достигнет +28 градусов, на остальной части территории — от +18 до +25.