Влияние антициклона усиливается. Повышение температуры воздуха и выборочные дожди до конца рабочей недели
Потепление до конца рабочей недели (Фото:surasak / depositphotos)
Антициклон, царящий в Украине, до конца рабочей недели начнет повышать температуру воздуха и, будто шутя, направит в несколько регионов дожди.
По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, сегодня и завтра по всей стране по-летнему тепло, с тенденцией к повышению ночной и дневной температуры воздуха. Дожди пройдут очень выборочно и лишь в нескольких регионах.
Какая погода в Украине будет сегодня, в четверг, 21 сентября
В Западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +10+13 градусов, дневная +23+26 градусов.
В Северных областях переменная облачность, местами осадки. Ночная температура воздуха +12+14 градусов, дневная +24+26 градусов.
В Центральных областях, переменная облачность, местами осадки. Ночная температура воздуха +12+15 градусов, дневная +24+26 градусов.
В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +12+16 градуса, дневная +23+27 градусов.
В Восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +10+13 градусов, дневная +23+26 градусов.
В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +12+14 градусов, дневная +24+26 градусов.
Какая погода в Украине будет в пятницу, 22 сентября
В Западных областях переменная облачность, местами осадки. Средняя ночная температура воздуха +12+14 градусов, дневная +23+26 градусов.
В Северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +11+14 градусов, дневная +23+26 градусов.
В Центральных областях, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +12+15 градусов, дневная +24+27 градусов.
В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +25+27 градусов.
В Восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +12+14 градусов, дневная +23+27 градусов.
В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +13+15 градусов, дневная +25+27 градусов.