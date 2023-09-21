Влияние антициклона усиливается. Повышение температуры воздуха и выборочные дожди до конца рабочей недели 21 сентября, 11:08 Потепление до конца рабочей недели (Фото:surasak / depositphotos)

Антициклон, царящий в Украине, до конца рабочей недели начнет повышать температуру воздуха и, будто шутя, направит в несколько регионов дожди.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, сегодня и завтра по всей стране по-летнему тепло, с тенденцией к повышению ночной и дневной температуры воздуха. Дожди пройдут очень выборочно и лишь в нескольких регионах.

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Какая погода в Украине будет сегодня, в четверг, 21 сентября

В Западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +10+13 градусов, дневная +23+26 градусов.

В Северных областях переменная облачность, местами осадки. Ночная температура воздуха +12+14 градусов, дневная +24+26 градусов.

В Центральных областях, переменная облачность, местами осадки. Ночная температура воздуха +12+15 градусов, дневная +24+26 градусов.

В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +12+16 градуса, дневная +23+27 градусов.

В Восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +10+13 градусов, дневная +23+26 градусов.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +12+14 градусов, дневная +24+26 градусов.

Фото: Погода 21 сентября / meteo

Какая погода в Украине будет в пятницу, 22 сентября

В Западных областях переменная облачность, местами осадки. Средняя ночная температура воздуха +12+14 градусов, дневная +23+26 градусов.

В Северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +11+14 градусов, дневная +23+26 градусов.

В Центральных областях, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +12+15 градусов, дневная +24+27 градусов.

В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +25+27 градусов.

В Восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +12+14 градусов, дневная +23+27 градусов.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +13+15 градусов, дневная +25+27 градусов.

Фото: Погода 22 сентября / meteo