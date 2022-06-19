Резкое снижение температуры. Синоптики рассказали, когда и где Украину накроют грозы и похолодание 19 июня, 07:00 Цей матеріал також доступний українською Прогноз погоды на июнь 2022 (Фото:TTstudio / depositphotos)

Температура воздуха в Украине до конца июня будет прохладной, с постепенным повышением на 1−5 градусов в некоторых регионах. Осадки будут выпадать неравномерно: от моросящего дождя до грозовых дождей.

До конца июня в Украине ожидается похолодание, со снижением температуры, дождями и грозами. Ночью в западных регионах ожидается средняя температура +8…+12 градусов, а в Карпатах — лишь +6…+10 градусов. В остальных областях будет немного теплее, однако также прохладно: +12…+16 градусов. Максимальная температура воздуха в течение дня будет на уровне +26…+29 градусов, минимальная температура по стране до конца июня составит +14…+16 градусов. Традиционно, наиболее высокие температуры будут наблюдаться в южных и юго-восточных регионах страны.

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Погода в Киеве

В Киеве ожидается теплая, но пасмурная погода, с жаркими днями и прохладными ночами. Практически каждый день до конца июня в столице Украины ожидаются дожди. Так, взять с собой зонтик стоит 17−18, 21, 23, 25−27, 30 июня. Ясная и солнечная погода ожидается в воскресенье 19 июня и в понедельник 20 июня. В остальные дни будет пасмурно. Максимальная температура составит +27 градусов — во вторник 28 июня, а минимальная — +15 градусов — в воскресенье 26 июня.

Погода в Киеве / Фото: gismeteo.ua

Погода во Львове

Во Львове ожидается теплая пасмурная погода, с не очень жаркими днями и холодными ночами. Дожди будут опускаться на землю почти каждый день до конца месяца. Так, дожди пройдут 17, 21−27, 30 июня. Ясная и солнечная погода ожидается лишь в воскресенье 19 июня. В остальные дни будет пасмурно. Максимальная температура составит +29 градусов — в понедельник 20 июня, а минимальная — +14 градусов — в воскресенье 26 июня.

Погода во Львове / Фото: gismeteo.ua

Погода в Одессе

В Одессе, как и в предыдущих городах, ожидается пасмурная погода. Дожди также будут лить шесть дней из оставшихся 12 — до начала июля. Так, дожди ожидаются 17, 24, 26−28, 30 июня. Ясная и солнечная погода ожидается в воскресенье 19 июня, понедельник 20 июня и среду 22 июня. В остальные дни будет пасмурно. Максимальная температура составит +28 градусов — в среду 29 июня, а минимальная — +21 градусов — в воскресенье 26 июня.

Погода в Одессе / Фото: gismeteo.ua

Погода в Харькове

В Одессе, прогноз погоды до конца июня обещает пасмурную погоду с прояснениями. Только 3 дня окажутся не дождливыми, в остальные же дни будут дожди, иногда с грозами. Так, день без дождя ожидается в пятницу 17 июня, понедельник 20 июня и среду 22 июня. Среди них, только в понедельник будет ясно и солнечно. Максимальная температура составит +28 градусов, а минимальная — +20 градусов.

Погода в Харькове / Фото: gismeteo.ua

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