Мороз и перепады температуры. Прогноз погоды до конца года от синоптика Гидрометцентра

30 октября, 07:18
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Погода до конца года — какими будут ноябрь и декабрь 2022 (Фото:Pixabay.com)

Погода до конца года — какими будут ноябрь и декабрь 2022 (Фото:Pixabay.com)

Снег в Украине ожидается в середине декабря, а температура в среднем в течение двух месяцев будет выше на 2 градуса, чем в 2021 году.

Российские боты в соцсетях атакуют украинцев, сочиняя фейки о холодной зиме, однако прогнозы синоптиков Гидрометцентра почти противоположны.

Ноябрь ознаменуется температурой до +15 градусов, а снег в декабре, если будет, то ожидается, разве что, в середине, сообщает НВ Владислав Билык, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра.

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По словам метеоролога, они перешли на новейшие методы вычисления, что позволяет сделать предсказание о потеплении по сравнению с 2021 годом.

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Так, ноябрь ожидается на 1,5−2 градуса теплее, чем обычно бывает, с перепадами температур.

«С 27 октября по 7 ноября будет малооблачная, солнечная погода, — для этого времени года достаточно теплая: +10…+15 градусов днем и +3…+8 ночью», ― говорит он.

Первые заморозки и снег будут в ноябре, однако осадки будут неустойчивыми, а в декабре осадков вообще не ждут до второй декады.

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«Снега по стране стоит ожидать в середине декабря. В ноябре первый снег бывает, но непродолжителен и неустойчив. По крайней мере, в первой декаде последнего месяца осени его не будет, а будет тепло и без осадков», ― говорит Владислав Билык.

Зимой количество осадков будет ниже нормы, а в целом зима будет похожа на зимы в Европе с соответствующим достаточно высоким уровнем температур, хотя заморозки начнутся уже с первых чисел декабря.

«Этого следует ожидать и в текущем году. Метеорологическая зима означает устойчивое понижение среднесуточной температуры ниже 0 °C. Это касается преимущественно северных и западных регионов страны», — объясняет Билык.

Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра предупреждает, что зима в декабре может и не наступить на юге Украины — были такие годы, когда в южных областях по температурным показателям зимы не было.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Укргидрометцентр Осень Зима Синоптики Погода

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