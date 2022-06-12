«Дождей не будет долго». Климатолог рассказала, грозит ли Украине в этом году засуха 12 июня, 08:04 Цей матеріал також доступний українською Климатолог рассказала, как приготовиться к возможной засухе в этом году (Фото:Pixabay)

Прогнозы на лето 2022 обещают как ливни, так и настоящую летнюю жару и длительные периоды без осадков. Как с этим справиться сельскому хозяйству рассказывает климатолог.

Июль и август станут наиболее жаркими месяцами этого лета. Солнечная погода без дождей и тропические ливни будут сменять друг друга. Благодаря дождливому июню, аграрии надеются все-таки получить хороший урожай в этом году.

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Средняя температура за три месяца лета на 1−1,5 °C выше, чем прошлогодняя. Перепады от засушливых периодов к проливным дождям обусловлены влиянием явления Ла-Нинья — холодным течением Тихого океана. Ла-Нинья влияет на климат всего мира и Украина не исключение. Дефицит осадков отразится на растительности и может повлиять на качество урожая.

«Все это повлияет и на сельскохозяйственное производство и создаст проблемы для выращивания овощных культур. В некоторых регионах будет отмечаться засуха и отсутствие осадков. При этом следует отметить, что для периода Ла-Нинья характерны резкие смены погоды. Даже сейчас весной бывает день холодно, а день тепло. Такое колебание погоды очень характерно для Ла-Ниньи. Но там, где будут использовать систему орошения, даже в таких условиях смогут получить хороший урожай овощей», — предупреждает эколог-климатолог Вера Балабух.

Кроме того, стоит быть готовыми к тому, что в периоды дождей количество осадков может достигать нормы нескольких месяцев.

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