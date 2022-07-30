Конец лета. Синоптики дали прогноз, как долго продержится летняя погода в Украине
Некоторые города ждет заметное похолодание, а другие смогут наслаждаться летним теплом даже в начале осени (Фото:pexels/Fauzan Fitria)
Последний месяц лета станет переходным периодом от лета к осени — это можно увидеть в прогнозах синоптиков.
Значительное похолодание ждет жителей Киева, Львова, Харькова, а Одессу и Николаев изменения температуры затронут в гораздо меньшей степени. В некоторых городах даже сентябрь будет радовать летней температурой до +30 °C.
Киев
В Киеве жара продлится первые две недели августа, а уже в воскресенье, 14 августа, температура упадет до +16 °C, а в понедельник до +14 °C. Похолодание сделают еще более ощутимым сильные осадки, которые будут продолжаться несколько дней подряд.
Львов
Во Львове снижение температуры наступит в те же даты, что и в столице: с 14 по 16 августа температура не превысит отметку +16 °C, возможны дожди, небо будет затянуто тучами.
Николаев
Николаев станет исключением из тенденции к похолоданию. Даже в первые дни сентября здесь ожидается температура до +30 °C. Минимальные показатели прогнозируют в понедельник, 15 августа, когда температура снизится до +20 °C днем и +17 °C в ночное время. В этот день также ожидается дождь.
Харьков
В Харькове прохладные дни прогнозируют в промежутке с 16 по 19 августа. Температура будет колебаться около +16…+18 °C днем и +8…+11 °C в ночное время.
Одесса
Для жителей Одессы похолодание наступит в начале третьей недели августа: +33 °C сменятся температурой около +19 °C днем и 15 °C ночью. Несмотря на снижение температуры, осадков синоптики не прогнозируют, дождь возможен только в понедельник, 15 августа.
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