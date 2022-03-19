Потепление и солнце. Синоптики прогнозируют комфортную погоду с середины следующей недели 19 марта, 08:31 Цей матеріал також доступний українською Потепление затронет большинство регионов страны (Фото:Hrvoje Abraham Milićević / Pexels)

Весеннее тепло становится все активнее и настойчивее. Прогнозы синоптиков говорят о приближении безоблачных дней, с температурой до +19 °C.

Следующая неделя начнется с повышения температуры, которая достигнет пика примерно в четверг, 24 марта. Потепление затронет большинство регионов страны, но продлится не больше недели. Затем последует небольшое снижение температуры.

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Киев

В столице ближайшая неделя будет солнечной и теплой. Осадков, даже небольших, не предвидится. В четверг, 24 марта, дневная температура достигнет +17 °C, а ночная +2 °C. До конца недели ночью температура не будет опускаться ниже нуля.

Погода в Киеве / Фото: скриншот gismeteo.ua

Львов

Во Львове ощутимо теплеть начнет в понедельник, 21 марта, а своего максимума температура достигнет в четверг, пятницу и субботу. Синоптики прогнозируют около +19 °C днем и +1…+3 °C ночью. Осадков не прогнозируют.

Погода во Львове / Фото: скриншот gismeteo.ua

Харьков

В Харькове -1 °C и +2 °C сменят отметки от +5 до +12 °C в дневное время. Погода будет не такой солнечной, как в других регионах, но без осадков. Тенденция к потеплению сохранится и через неделю.

Погода в Харькове / Фото: скриншот gismeteo.ua

Одесса

Потепление в Одессе начнется в воскресенье, 20 марта. Максимальные температуры прогнозируют в пятницу и субботу: +15…+16 °C днем и +6…+7 °C ночью. Ближайшие две недели будут без осадков.

Погода в Одессе / Фото: скриншот gismeteo.ua

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