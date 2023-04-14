Противостояние циклона и антициклона. Синоптик предупредила о дождливой погоде в праздничные выходные и объяснила, когда потеплеет 14 апреля, 10:38 Дожди и повышение температуры воздуха (Фото:vika-mermaid / depositphotos)

Заканчивается первая половина апреля, а с ней дожди, которые перейдут в умеренные и кратковременные.

Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, рассказала о непостоянстве погоды в ближайшие дни и с чем оно связано, а также дала прогноз, когда будет больше солнечных дней.

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«15−16 апреля будет определенная перестройка, но дожди до сих пор будут не исключены.

Если 15 апреля у нас в западных, а днем в большинстве центральных и северных областей небольшие и умеренные дожди, то 16 апреля, по предварительным прогнозам, в большинстве областей, кроме востока, еще будет дождь. Это очередной атмосферный фронт, он уже с юго-запада будет к нам приближаться. Но в то же время с северо-востока будет усиливаться антициклон. И это противостояние — циклона и антициклона — как раз будет в ближайшие выходные.

Есть небольшой шанс, мы очень надеемся, что антициклон сможет активизироваться и вытеснить эти атмосферные фронты, но пока большинство схем просчитывают, что 16 числа может быть дождь в большинстве областей, кроме восточной части.

Общая тенденция на вторую половину апреля такова, что будет меньше дождей, будет более сухая погода. Основная часть осадков пришлась на первую половину апреля. Будет больше солнечных прояснений, и температура также будет повышаться, где-то до 20 градусов — таковы пока ориентировочные значения. Кое-где и выше, особенно в дневные часы ".