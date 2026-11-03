Затишье перед похолоданием. Синоптики сообщили о пасмурной погоде в Украине и будут ли осадки в середине недели

На Украину надвигается похолодание с ночными морозами , а пока сохраняется пасмурная погода без осадков и с характерной для осени температурой воздуха.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, погода в Украине в среду, 4 ноября, будет пасмурной на всей территории страны, местами ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Комфортная дневная температура воздуха ожидается в части восточных областей, на юге и в Крыму. Самая низкая ночная температура в этот день прогнозируется на уровне +2 градуса в Волынской области, самая высокая дневная — +12 градусов в Луганской области, в южном регионе и в Крыму.

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Какая погода будет в Украине в среду, 4 ноября

В западных областях облачно, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +5 +7 градусов, дневная +5 +8 градусов.

В северных областях облачно, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +3 +5 градусов, дневная +5 +7 градусов.

В центральных областях облачно, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура +7 +9 градусов, дневная +6 +8 градусов.

В южных областях облачно, без осадков. Ночная температура воздуха +8 +10 градусов, дневная +10 +12 градусов.

В восточных областях облачно, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +7 +9 градусов, дневная +6 +10 градусов.

В Крыму облачно, без осадков. Ночная температура воздуха +10 +12 градусов, дневная +10 +12 градусов.