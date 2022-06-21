Солнце и засуха. Прогнозы синоптиков обещают изматывающую жару и минимальное количество дождей 21 июня, 18:13 Цей матеріал також доступний українською Последние две недели июля будут особенно жаркими (Фото:pexels/Johannes Plenio)

Следующий месяц лета окажется гораздо жарче предыдущего. В большинстве областей прогнозируют высокую температуру, которую усугубит отсутствие осадков.

Погода не только будет досаждать сильной жарой, возможны также резкие перепады и температурные качели. В редкие дождливые дни может выпадать норма осадков за несколько месяцев. Такие прогнозы синоптики делают преимущественно на первую половину июля. В последние две недели ждать дождя и прохлады не приходится.

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Киев

В столице температура воздуха в дневное время будет около +23…+30 °C, а ночью от +14 °C до +20 °C. После 14 июля осадков не прогнозируют, а показатели температуры значительно повысятся.

погода в Киеве / Фото: скриншот gismeteo.ua

Львов

Во Львове в начале июля ожидают дожди, которые будут гораздо менее обильными, чем осадки в июне. Кроме того, крайне редкими будут дожди с грозами. Во второй половине месяца осадки уже совсем незначительные и кратковременные. Температура колеблется около +20…+29 °C.

погода во Львове / Фото: скриншот gismeteo.ua

Харьков

В Харькове ожидается наименьшее количество дождей, в то время, как температура будет стремительно расти. Здесь не похолодает даже к концу июля, в отличие от центральных и западных регионов. Столбик термометра покажет в дневное время от +24 °C до +30 °C.

погода в Харькове / Фото: скриншот gismeteo.ua

Одесса

В Одессе погода сухая, солнечная, при температуре воздуха +25…+32 °C. Ночью не намного прохладнее: +18…+25 °C. Возможные осадки скорее всего будут единичными, небольшими и кратковременными.

погода в Одессе / Фото: скриншот gismeteo.ua

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