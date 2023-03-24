Апрельское тепло и майские грозы. Синоптики рассказали, где аномальная погода проявится сильнее всего в ближайшие дни 24 марта, 10:46 Апрельское тепло и майские грозы (Фото:rfphoto / depositphotos)

В последний мартовский уик-энд украинцев ждут по-апрельски теплые дни и ночи.

По данным Sinoptik.ua, погода на выходных и в начале следующей недели во многих областях нашей страны будет дождливой. Местами и вовсе вероятны грозы.

Погода в субботу 25 марта

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На западе страны, в Житомирской и Киевской областях суббота будет пасмурной. Обязательно берите с собой зонт, выходя из дома, — ожидаются умеренные дожди с первыми весенними грозами. Небольшой дождь также возможен в Черниговской и Сумской областях. На остальной территории страны обойдется без осадков, небо будет облачным с прояснениями.

На Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях столбики термометров поднимутся до +12…+14 °С. В остальных областях воздух прогреется до +15…+17 °С.

Ночью на западе, в центре и на севере страны ожидается около +7…+9 °С, на востоке и юге — +4…+6 °С.

Погода в воскресенье 26 марта

Неделя завершится дождливой погодой по всей Украине. В восточных и западных областях пройдут небольшие дожди, на севере, в центре и на юге вероятны грозы. Температура воздуха днем в северных, западных и центральных областях составит +10…+12 °С, на юге и востоке — +13…+16 °С.

Ночью в большинстве регионов столбики термометров покажут +4…+6 °С, на Донеччине, Луганщине, Кировоградщине и Николаевщине — +7…+10 °С.

Погода в понедельник 27 марта

Новая неделя также начнется с дождей. Небольшие осадки ожидаются на западе Украины, в Киевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях. На остальной территории пройдут умеренные дожди с грозами.

Погода в начале недели будет теплой. На Луганщине, Донеччине, Закарпатье, Херсонщине воздух прогреется до +14…+16 °С, на остальной территории термометры покажут +10…+12 °С.

Геомагнитные бури

26 марта синоптики прогнозируют незначительную магнитную бурю. Советуем в этот день заменить кофе ромашковым или мятным чаем, выбраться на природу подальше от городской суеты, а также ограничить физическую активность. Пешей прогулки будет вполне достаточно, тренировки и активный шопинг лучше перенести.

Народные приметы и верования

Если 25 марта, на Феофана, утром стелился туман, наши предки ждали богатый урожай льна и других масличных культур. Теплый и солнечный день сулил дождливое грозовое лето.

Славяне считали, что утренняя гроза и северный ветер 26 марта — к прохладным, но солнечным апрелю и маю, а гроза в обеденную пору и южный ветер предвещали тепло в эти месяцы.