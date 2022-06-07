«Почти идеальное лето». Синоптик обещает хорошую погоду в Украине в среду, 8 июня 7 июня, 17:56 Цей матеріал також доступний українською 8 июня в Украине начнется комфортный синоптический период (Фото:pexels/Palo Cech)

Наталка Диденко прогнозирует комфортный синоптический период, в котором большинство областей Украины ожидает теплая и сухая погода.

Синоптик призывает провести день на свежем воздухе, ведь его температура будет максимально комфортной: «теплый воздух, без жаркого зноя».

Температура воздуха поднимется до +24…+29 °C днем. Ночью также не очень холодно, около +11…+18 °C. Осадки с грозами на время покинут территорию Украины. Кратковременные дожди возможны только в западных областях, кроме Хмельницкой и Тернопольской. Ветер сильный, юго-восточный, 3-8 м/с.

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В Киеве 8 июня температура воздуха будет достигать +25...+28 °C в дневное время. Осадков в столице синоптик не предполагает.

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