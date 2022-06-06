В Украину идет антициклон Burkhart. Во вторник прогнозируют сухую солнечную погоду

6 июня, 20:23
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Антициклон Burkhart принесет в страну солнечную погоду (Фото:Pixabay)

Антициклон Burkhart принесет в страну солнечную погоду (Фото:Pixabay)

Наталка Диденко предупреждает, что во вторник в Украину придет антициклон, который принесет изменения погоды.

Синоптик прогнозирует, что наступающий антициклон Burkhart принесет в страну более стабильную и комфортную погоду. На какое-то время нас оставят перепады температур и дожди с грозами. Во вторник, 7 июня, погода будет теплой и сухой, а температура воды в столице достигнет +19 °C, так что желающие могут купаться. Днем в Киеве термометр покажет до +25…+27 °C.

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В остальных областях Украины Наталка Диденко также прогнозирует летнюю погоду с температурой около +24…+28 °C в дневное время. Атмосферное давление за счет антициклона будет высоким, а осадков не предвидится. Исключением могут стать только некоторые западные регионы, там возможны дожди с грозами и скачки атмосферного давления. Ветер в большинстве областей юго-восточный, умеренный.

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Редактор: Евгения Гусева

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Теги:   Прогноз погоды Синоптики Погода

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