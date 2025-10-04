Атмосферные фронты. Где в течение воскресенья в Украине ожидаются дожди, грозы, ливни и мокрый снег

Потепление пришло в Украину вместе с дождями, которые в воскресенье пройдут на большинстве территорий, местами с мокрым снегом.

По прогнозу синоптиков погода в Украине в течение последнего дня недели будет находиться под влиянием атмосферных фронтов с юга и влажных воздушных масс. Температура воздуха в большинстве регионов предполагается в пределах нормы, только на западе она будет ниже нормы на 2−4 градуса.

В западных областях ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Местами возможен туман. Ветер ночью южный с переходом днем на западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +3 +8 градусов, дневная +8 +13 градусов, в Карпатах в течение суток +1 +6 градусов.

В северных областях местами предполагается небольшой дождь. Ветер преимущественно южного направления, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +7 +12 градусов, дневная +15 +20 градусов.

В центральных областях ночью без существенных осадков, днем на Днепропетровщине и на востоке Полтавской области дожди, местами с грозой. На остальной территории региона преимущественно без осадков. Местами ожидается туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +8 +13 градусов, дневная +13 +18 градусов.

В южных областях дожди (в Одесской области без осадков), в Крыму местами сильные ливни. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +9 +15 градусов, дневная +13 +18 градусов.

В восточных областях ожидаются дожди, днем местами значительные с грозами. Ветер южный, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +8 +13 градусов, дневная +14 +19 градусов.