«Дожди сделают паузу». Синоптик сообщила, кто будет страдать из-за жары и назвала три области с локальными осадками в Украине

Атмосферные фронты уйдут из Украины 31 июля оставляя в остатке дожди в трех областях, на остальных территориях ожидается сухая погода.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила, какая погода ожидается в последний день июля. По ее прогнозу на большинстве территорий страны установится сухая погода, исключением станут несколько областей. Жара продолжит истощать юг и восток, в остальных регионах преимущественно установится комфортная температура воздуха.

«Дожди в Украине, там где их уже немного избыток, завтра сделают паузу. Практически повсюду 31-го июля осадков не предвидится, только хвост атмосферного фронта обусловит локальные грозовые дожди на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине (на Полтавщине вероятнее ночью)».

Диденко отметила, насколько снизится температура воздуха в разных областях и где она будет комфортной.

«Юг, восток и Днепропетровщина и в дальнейшем будут страдать от пересушенного воздуха. Температура воздуха снизится на несколько градусов повсюду. Карта. В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +23 +26 градусов, на севере местами +20 +23 градуса, в южной части +28 +32, на востоке — хотя бы не +36, здесь предполагается завтра +30 +33 градуса. В Киеве июль завершится, надеюсь, наконец погодой, которая всех устроит — будет без осадков, северо-западный свежий порывистый ветер и температура воздуха +22 +24 градуса».