Дожди и тепло. Синоптик прогнозирует летнюю погоду в Украине в пятницу, 3 июня 2 июня, 22:02 Цей матеріал також доступний українською В пятницу прогнозируют дожди, но не всюду (Фото:Pixabay)

Первая пятница лета будет с теплой и комфортной погодой днем и ночью. Возможны ливни и грозы, но без понижения температуры.

Наталка Диденко прогнозирует дневную температуру воздуха в Украине около +23…+27 °C. На Юге и Востоке жарче: +26…+31 °C. На Западе прохладнее: +20…+25 °C. Ветер северный и юго-восточный, 5-12 м/с.

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В пятницу будет идти дождь, однако не повсюду: Крым, Приазовье, Запорожскую, Донецкую область и западные регионы ждет ночь без осадков. В других областях синоптик прогнозирует осадки и грозы — такие атмосферные явления летом вполне естественны для украинского климата.

Днем осадки будут оставаться в Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях, а в других регионах ожидается сухая солнечная погода.

В столице тепло, столбик термометра может подняться до +22…+24 °C. Похолодание и осадки в Киеве Наталка Диденко прогнозирует в воскресенье, 5 июня.

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