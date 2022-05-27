«Дожди хотят запутать синоптиков». Наталка Диденко прогнозирует осадки в субботу, 28 мая 27 мая, 20:16 Цей матеріал також доступний українською В субботу днем осадки охватят почти всю территорию страны, однако погода будет теплой. (Фото:pexels/PhotoMIX Company)

По словам синоптика, осадки будут неоднородными и выпадут в разное время. Температура воздуха остается теплой и комфортной.

В субботу, 28 мая, в Украине ожидают дожди на Западе и Севере в ночное время, в Карпатах, Киевской и Черниговской областях утром. Днем осадки охватят почти всю территорию страны: Волынскую область, Ровенскую, Львовскую, Житомирскую, Черниговскую, Сумскую, Луганскую, Донецкую, Карпаты и Юг. В центральных регионах прогнозируют сухую погоду, небольшие осадки могут быть вечером в Винницкой области.

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Наиболее теплой суббота будет в южной части страны: +24…+29 °C. В восточных регионах +22…+26 °C, а в центральных +20…+25 °C. Гораздо прохладнее в западных и северных регионах: +17…+23 °C. В столице слишком теплую погоду не прогнозируют, максимальная температура +20 °C.

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