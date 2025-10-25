В Украине ожидаются дожди и умеренное потепление (Фото: Erik Witsoe / Unsplash)

В воскресенье, 26 октября, в Украине будут преобладать влажные и относительно теплые воздушные массы средиземноморского происхождения. Атмосферные фронты с юго-запада Европы вызовут дожди, которые на юг от страны могут сопровождаться слабыми грозами.

По прогнозам синоптиков, температуры будут соответствовать климатической норме, а в центральных и южных областях местами будут на 1−3°C выше нормы.

В западных регионах Украины ночью ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, днем — влажная и пасмурная погода с дождями. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Температура ночью +2…+7°C, днем +8…+13°C.

На севере ночью возможен небольшой дождь, днем — без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Температура ночью +1…+6°C, днем +8…+13°C.

В центральных областях будет сухо, ветер южный, 5−10 м/с. Температура ночью +2…+7°C, днем +12…+17°C.

На юге ночью без осадков, но возможен туман. Днем в Одесской и Николаевской областях пройдут дожди с грозами. Ветер переменных направлений ночью, южный днем, 9−14 м/с. Температура ночью +6…+11°C, днем +12…+17°C.

На востоке Украины — переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный ночью, южный днем, 5−10 м/с. Температура ночью +1…+6°C, днем +10…+15°C.