Ряд регионов Украины в пятницу, 24 апреля, накрыл аномальный холод . В Харькове, Сумах, Полтаве, Днепре и других регионах выпал снег.

Пользователи Сети распространяют фотографии снега на расцветших тюльпанах и деревьях в Днепропетровской области.

Фото: Днепр Информирует / Telegram

В Харькове автомобили и дороги также покрылись слоем белого снега. Суспільне пишет, что осадки выпали, кроме областного центра, в Краснокутской, Богодуховской, Лозовской, Златопольской громадах.

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Фото: Телерадиокомпания Надія/Facebook

Региональный гидрометеоцентр информировал, что осадки в Харьковской области в виде дождя или мокрого снега могут быть как минимум до 28 апреля.

Фото: Ирина Карабут/Facebook

Мэр Сум Артем Кобзарь также опубликовал видео заснеженного города 24 апреля.

«Сегодня наш город проснулся под снегом. Цветущая весна на мгновение уступила место зимнему настроению — неожиданно, но по-своему красиво», — написал он в соцсетях.

Также о небольшом ночном снегопаде сообщается в Полтаве.

Украинский гидрометцентр предупредил, что новая порция холодного воздуха в пятницу распространится по Украине с севера Европы. Ночью возможны заморозки на поверхности почвы и снижение температуры воздуха в северных, а также Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. На востоке и в Сумской области возможен мокрый снег, будет усиливаться ветер — местами до 15−20 м/с.

Из-за порывов ветра на Прикарпатье, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях сегодня объявлен І уровень опасности, желтый, писали синоптики.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Киеве 24 апреля без осадков, но будет сильный северо-западный ветер. Значительного тепла пока не предвидится.