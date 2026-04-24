Северный холод в конце апреля: ряд украинских регионов сегодня засыпало снегом — фото, видео
Харьковскую область засыпало снегом, 24 апреля 2026 года (Фото: Телерадиокомпания Надія/Facebook)
Ряд регионов Украины в пятницу, 24 апреля, накрыл аномальный холод. В Харькове, Сумах, Полтаве, Днепре и других регионах выпал снег.
Пользователи Сети распространяют фотографии снега на расцветших тюльпанах и деревьях в Днепропетровской области.
В Харькове автомобили и дороги также покрылись слоем белого снега. Суспільне пишет, что осадки выпали, кроме областного центра, в Краснокутской, Богодуховской, Лозовской, Златопольской громадах.
Региональный гидрометеоцентр информировал, что осадки в Харьковской области в виде дождя или мокрого снега могут быть как минимум до 28 апреля.
Мэр Сум Артем Кобзарь также опубликовал видео заснеженного города 24 апреля.
«Сегодня наш город проснулся под снегом. Цветущая весна на мгновение уступила место зимнему настроению — неожиданно, но по-своему красиво», — написал он в соцсетях.
Также о небольшом ночном снегопаде сообщается в Полтаве.
Украинский гидрометцентр предупредил, что новая порция холодного воздуха в пятницу распространится по Украине с севера Европы. Ночью возможны заморозки на поверхности почвы и снижение температуры воздуха в северных, а также Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. На востоке и в Сумской области возможен мокрый снег, будет усиливаться ветер — местами до 15−20 м/с.
Из-за порывов ветра на Прикарпатье, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях сегодня объявлен І уровень опасности, желтый, писали синоптики.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Киеве 24 апреля без осадков, но будет сильный северо-западный ветер. Значительного тепла пока не предвидится.