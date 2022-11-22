«Обувь нужна крепкая». Какой будет погода в Украине в среду 23 ноября 22 ноября, 14:56 Прогноз погоды на среду 23 ноября (Фото:unsplash\Ahmed Zayan)

Пока рано ожидать потепления и солнечных дней, однако в некоторых регионах Украины осадки прекратятся.

Об этом в своем Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 23 ноября:

В среду по всей территории Украины не ожидаются осадки. Как исключение, местами пройдет небольшой дождь, а также днем он будет в Черновицкой области.

Повсюду будет облачно, сыро, скользко, мокро. Температура воздуха будет колебаться около нуля, ночью будет подмерзать, днем подтаивать. В восточных областях +3+8, на юге +7+12 градусов.

В Киеве 23 ноября ожидается температура преимущественно -1-4 ночью, днем около нуля и без осадков.

Видео дня

Погода в Украине 23 ноября / Фото: facebook.com/tala.didenko

Также синоптик напомнила о правилах безопасности в этот период: «На дорогах либо скользко, либо лужи, либо одно и другое одновременно. Обувь надо крепкую, высокую, одежду светлых цветов лучше отложить на более сухую погоду, потому что забрызгивается дорожной смесью нещадно, не забывать фонарики, павербенки, сто раз проверить, достаточно ли заряженный телефон и все ли необходимое взяли. Потому что возвращаться с улицы на высокие этажи без тока – удовольствие для любителей.

И обязательно переходите дорогу с фонариком – водителям дорога, асфальт и наши черно-серые куртки сливаются в одно».

Напомним , недавно представитель Укргидрометцентра дал НВ свой прогноз на ближайший месяц.