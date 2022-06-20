Резкое похолодание. Синоптики предупредили о снижении температуры во вторник, 21 июня

20 июня, 19:27
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Во вторник в Украину придет похолодание, грозы и порывистый ветер (Фото:pexels/eberhard grossgasteiger)

Во вторник в Украину придет похолодание, грозы и порывистый ветер (Фото:pexels/eberhard grossgasteiger)

В Украине прогнозируют похолодание, которое затронет большинство областей. Западные регионы также ожидают дожди и грозы.

В ряде областей Украины ожидается похолодание, а также периодические дожди с грозами — об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Осадки прогнозируют в западных областях в ночное время, а днем на остальной территории страны, кроме юго-восточных областей.

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Ветер юго-западный, переходящий в северо-западный, до 7−12 м/с. В западных, северных и центральных областях стоит быть осторожными, порывы ветра могут достигать 15−20 м/c.

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В ночное время температура снизится до +14…+19 °C, днем в Житомирской области и западных областях около +19…+24 °C. В Винницкой и Киевской +23…+28 °C, а на остальной территории прогнозируют до +28…+33 °C.

В Киевской области Гидрометцентр предупреждает о грозах в дневное время, погода будет соответствовать желтому уровню опасности.Кроме того, несмотря на похолодание, по всей стране сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

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Редактор: Евгения Гусева

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Теги:   Укргидрометцентр Похолодание Прогноз погоды Синоптики Погода

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