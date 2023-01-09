Перепады до +9. Синоптики прогнозируют потепление в Украине и рассказывают, где будет теплее всего 9 января, 12:44 Погода в Украине в январе 2023 — когда будет потепление и где будет самое теплое (Фото:Pixabay.com)

Потепление в Украине началось постепенно с западных областей. В частности, уже 9 января температура на западе и в центре Украины днем будет выше нуля. На сайте Укргидрометцентра метеорологи составили прогноз погоды, согласно которому до 13 января в Украине значительно потеплеет, но не до аномальных показателей Нового года.

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В понедельник 9 января во Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой областях днем будет от +4 до +9 градусов, ночью от 0 до +4 градусов тепла. На Закарпатье и Волыни ожидаются дожди.

В Житомирской и Винницкой областях днем ожидается +6, ночью до -6 градусов. В Житомирской области возможен снег или мокрый снег.

На юге в Крыму, Одессе и северном Причерноморье ожидается от -2 до +3 градуса днем и от -3 до -8 градусов ночью.

Холоднее всего будет на Донбассе, Харьковщине и Сумщине — днем от +1 до -9 градусов мороза, а ночью — от -10 до -15 градусов мороза. Погода должна быть ясной без осадков.

В центральной и северной Украине погода будет переменной — от +3 до -5 градусов днем и -4 -9 градусов мороза ночью.

Погода в Украине 9 января / Фото: meteo.gov.ua

В Житомирской, Черниговской, Киевской и Сумах возможны снег, мокрый снег.

10 января на западе упадет температура воздуха, ожидается снег, мокрый снег. Днем температура будет +2+5 градусов, ночью -1+3 градуса.

На юге 10 января днем температура будет -2+7 градусов, ночью -1−5 градусов мороза. Погода будет пасмурной, однако без осадков.

На Донбассе и Харьковщине ожидается от -1 до -10 градусов мороза днем до -5 -13 градусов ночью. Осадков не ожидается.

В центральной части и на севере погода будет пасмурной с прояснениями, от -5−4 до -1 днем и -1 -8 ночью.

Погода в Украине 10 января / Фото: meteo.gov.ua

11 января на западе ожидается пасмурная погода с температурой воздуха +2+5 градусов тепла днем и -1 +3 ночью. На юге Украины днем от -2 до +4 градусов тепла днем и от -1 до -6 градусов ночью.

В Донбассе днем ожидается -1 -5 градусов мороза и -7 -13 градусов мороза ночью. В северо-восточных, северных областях и в центре температура воздуха днем от -5 до 0 градусов, а ночью от -2 до -8 градусов мороза. В целом в Украине ожидается облачность с прояснениями в течение дня.

Погода в Украине 11 января / Фото: meteo.gov.ua

12 января по всей Украине облачно с прояснениями. Осадков в Укргидрометцентре не ожидают. На западе температура воздуха в областях будет составлять от +1 до +4 градусов тепла днем и -1+2 ночью.

На юге температура составит +2+4 градуса днем и -1+1 градуса ночью. В Крыму днем будет +7+9 градусов тепла, ночью -1+1 градусов. На Донбассе ожидается от +3 до -9 в течение дня, а ночью от 0 до -8 градусов мороза.

В центральной части Украины днем ожидается от +1 до -7 градусов днем и от 0 до -8 градусов мороза ночью.

Погода в Украине 12 января / Фото: meteo.gov.ua

В Харьковской, Сумской, Черниговской областях ожидается от -1 до -4 градуса мороза днем и от -6 до -9 градусов мороза ночью.

В Киевской и Житомирской областях 12 января днем ожидается от -3 до 0 градусов, а ночью — от -5 до -8 градусов мороза.

13 января в Киевской, Житомирской и Черниговской, в Полтавской и Винницкой областях днем ожидается -1 +1 градуса, а ночью — от -3 до -5 градусов мороза.

На юге Украины +2+4 градуса днем и -1+1 градуса ночью. В Крыму днем будет +7+9 градусов тепла, ночью -1+1 градусов.

Погода в Украине 13 января / Фото: meteo.gov.ua

На Донбассе 13 января ожидается -1+3 градуса тепла днем и 0−2 градуса ночью. В Харьковской, Сумской и Полтавской областях днем ожидают от 0 до -5 градусов мороза, ночью перепады от +1 до -6 градусов.