«Настоящее лето». Пятница в Украине будет очень теплой и без осадков 20 мая, 06:49 Цей матеріал також доступний українською В западные регионы придет настоящее лето (Фото:Pixabay)

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует жаркую погоду во многих регионах страны.

Холода сменятся теплой комфортной погодой в большинстве областей Украины. Наталка Диденко прогнозирует в среднем температуру около +18…+24 °C. В западные регионы придет настоящее лето: +22…+27 °C. В Харьковской, Сумской, Луганской, Полтавской и Черниговской областях уже прохладнее: +15…+20 °C.

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Осадки возможны только северо-востоке страны. В столице ожидают сухую теплую погоду с небольшой облачностью и температурой до +22 °C.

Погода в Киеве 20 мая / Фото: скриншот gismeteo.ua

В субботу, 21 мая, Наталка Диденко прогнозирует дожди и грозы, за исключением южных областей и Крыма. В воскресенье, 22 мая, температура ощутимо снизится, до +12…+18 °C.

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