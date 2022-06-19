Снова жара. Синоптик прогнозирует потепление в Украине в воскресенье, 19 июня

19 июня, 08:11
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В большинстве областей столбик термометра поднимется до +26…+30 °C (Фото:Pixabay)

В большинстве областей столбик термометра поднимется до +26…+30 °C (Фото:Pixabay)

Умеренное тепло и свежий ветер остаются в прошлом. В воскресенье и понедельник прогнозируют настоящую летнюю жару.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о повышении температуры в воскресенье, 19 июня, по всей территории Украины. В большинстве областей столбик термометра поднимется до +26…+30 °C. В понедельник температура прыгнет еще выше: до +28…+33°C. В Украине воскресенье и понедельник будут оставаться под влиянием антициклона, как и почти вся континентальная Европа. Жару сделает более ощутимой сухая погода — осадков синоптики не предполагают.

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В Киеве температура до +29 °C, при такой погоде достаточно комфортно передвигаться по городу и ездить по делам, во всяком случае, лучше, чем в понедельник, когда температура поднимется до +30…+33 °C. Однако жара будет продолжаться не так долго, уже во вторник, 21 июня, прогнозируют дожди и снижение температуры до +25 °C.

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Редактор: Евгения Гусева

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Теги:   Прогноз погоды Синоптики Погода

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