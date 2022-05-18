«Холод отступит из Украины». Синоптик прогнозирует потепление в середине недели

18 мая, 16:56
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Прохладные весенние дни подходят к концу (Фото:Chris F/Pexels)

Прохладные весенние дни подходят к концу (Фото:Chris F/Pexels)

Наталка Диденко предупреждает о резком изменении погоды, которое следует ожидать уже завтра, 19 мая.

Прохладные весенние дни заканчиваются, уже в четверг, 19 мая, синоптики прогнозируют потепление. В большинстве регионов страны предусматривают температуру около +16…+23 °C, а в западных областях до +20…+25 °C. Более прохладной погода будет на Востоке: +12…+16 °C.

Видео дня

С предыдущей недели останется порывистый ветер, только в западных регионах ветер сдержаный.

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Осадки синоптик прогнозирует в ночное время на Востоке и Юге Украины, в других областях погода будет сухой.

В столице ожидается температура +19…+21 °C и сухая погода с порывистым ветром, до 12 м/с.

Редактор: Евгения Гусева

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Теги:   Прогноз погоды Синоптики Погода

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