«Холод отступит из Украины». Синоптик прогнозирует потепление в середине недели 18 мая, 16:56 Цей матеріал також доступний українською Прохладные весенние дни подходят к концу (Фото:Chris F/Pexels)

Наталка Диденко предупреждает о резком изменении погоды, которое следует ожидать уже завтра, 19 мая.

Прохладные весенние дни заканчиваются, уже в четверг, 19 мая, синоптики прогнозируют потепление. В большинстве регионов страны предусматривают температуру около +16…+23 °C, а в западных областях до +20…+25 °C. Более прохладной погода будет на Востоке: +12…+16 °C.

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С предыдущей недели останется порывистый ветер, только в западных регионах ветер сдержаный.

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Осадки синоптик прогнозирует в ночное время на Востоке и Юге Украины, в других областях погода будет сухой.

В столице ожидается температура +19…+21 °C и сухая погода с порывистым ветром, до 12 м/с.

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