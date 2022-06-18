Украину пересекает атмосферный фронт. В субботу и воскресенье ожидают переменчивую погоду 18 июня, 08:13 Цей матеріал також доступний українською Атмосферный фронт будет продвигаться по территории Украины, что вызовет перепады давления, а также непостоянную погоду (Фото:Pexels/Johannes Plenio)

Синоптик Наталка Диденко предупредила о резких скачках атмосферного давления и перепадах температур в эти выходные.

Метеозависимым, пожилым людям и тем, кто склонен к сердечно-сосудистым заболеваниям следует быть осторожными в ближайшие несколько дней. Атмосферный фронт будет продвигаться по территории Украины, что вызовет перепады давления, а также непостоянную погоду. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко. В субботу на Правобережье доминирующим будет антициклональный характер погоды, поэтому там атмосферное давление поднимется. На Левобережье все еще низкое давление с резкими скачками.

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18 июня обещает быть теплым днем с комфортной температурой около +20…+27 °C, а в воскресенье и понедельник в Украину вернется летняя жара. Во вторник синоптик предсказывает очередное похолодание: в западных и северных областях показатели температуры снизятся на 4−7 °C.

Дожди с грозами прогнозируют на Левобережье, возможен шквальный ветер. На Правобережье значительных осадков не ожидают.

В Киеве суббота будет теплой: до +25 °C. Дождь прогнозируют в первой половине дня. В воскресенье и понедельник жара: до +30…+32 °C.

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