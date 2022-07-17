Где ждать дождей и гроз. Какая погода будет в начале следующей недели

17 июля, 19:16
Погода в начале следующей недели будет облачной, а местами пройдут дожди (Фото:Mylene2401 / pixabay.com)

Погода в начале следующей недели будет облачной, а местами пройдут дожди (Фото:Mylene2401 / pixabay.com)

В начале следующей недели погода в Украине будет оставаться прохладной, а в северных регионах пройдут дожди и местами грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

18 июля дневная температура будет держаться на уровне 21—25 °C, до 27 °C воздух прогреется только в Одесской области.

Инфографика: Укргидрометцентр

Ночная температура упадет до 10—12 °C на западе и 14—16 °C на востоке Украины.

Видео дня

Небо будет облачным, а в Черниговской, Сумской и Харьковской областях пройдут небольшие дожди.

19 июля температура воздуха и относительно облачная погода будут сохраняться.

Инфографика: Укргидрометцентр

В этот день дожди с грозами пройдут в северных и северо-западных областях: Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровенской.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Прогноз погоды Погода

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