Где ждать дождей и гроз. Какая погода будет в начале следующей недели
Погода в начале следующей недели будет облачной, а местами пройдут дожди (Фото:Mylene2401 / pixabay.com)
В начале следующей недели погода в Украине будет оставаться прохладной, а в северных регионах пройдут дожди и местами грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
18 июля дневная температура будет держаться на уровне 21—25 °C, до 27 °C воздух прогреется только в Одесской области.
Ночная температура упадет до 10—12 °C на западе и 14—16 °C на востоке Украины.
Небо будет облачным, а в Черниговской, Сумской и Харьковской областях пройдут небольшие дожди.
19 июля температура воздуха и относительно облачная погода будут сохраняться.
В этот день дожди с грозами пройдут в северных и северо-западных областях: Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровенской.
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