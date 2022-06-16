Лето побеждает. В пятницу, 17 июня, в Украине ожидают комфортную теплую погоду 16 июня, 19:05 Цей матеріал також доступний українською 17 июня погода в Украине будет умеренной, но теплой, в некоторых областях ожидают дожди (Фото:Pixabay)

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует в большинстве областей страны летнюю погоду, но без изматывающей жары.

В пятницу в Украине будет не так жарко, как во многих других странах Европы. В большинстве регионов синоптик прогнозирует температуру воздуха около +20…+27 °C в дневное время. В западных областях даже прохладно: +17…+22 °C. Ветер умеренный, северо-западного направления.

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Дожди Наталка Диденко предвидит преимущественно в западных областях, также в Винницкой, Черкасской, Одесской области и в северных регионах. Это будут дожди с грозами, возможен шквальный ветер. В остальных областях сухая тихая погода.

В Киеве погода умеренная, не жаркая: +23…+24 °C. Прогнозируют дождь с грозой, который начнется во второй половине дня и может продолжиться до вечера. В субботу в столице похолодает, а в воскресенье и понедельник в город вернется летняя жара.

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