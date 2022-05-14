До +24. Синоптик прогнозирует теплые выходные с проливными дождями
В центральных, восточных областях и Одесской области в субботу возможны сильные ливни (Фото:Muhammad Rafi Zidane / Pexels)
Наталка Диденко поделилась оптимистичными прогнозами на субботу и воскресенье: во всех областях страны ожидают теплую погоду.
Днем температура будет достигать +18…+24 °C в большинстве регионов, а на юге страны +20…+26 °C. Однако вдобавок к комфортной температуре, синоптик прогнозирует череду осадков. В центральных, восточных областях и Одесской области в субботу возможны сильные ливни. В других регионах осадки будут умеренными.
В воскресенье, 15 мая, дожди прекратятся, исключением станет север страны и Харьковская область. В столице сильных осадков на выходных не прогнозируют.
Наталка Диденко также предупредила о грядущем похолодании на следующей неделе, холоднее всего будет в среду, 18 мая.
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