До +24. Синоптик прогнозирует теплые выходные с проливными дождями

14 мая, 07:11
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В центральных, восточных областях и Одесской области в субботу возможны сильные ливни (Фото:Muhammad Rafi Zidane / Pexels)

В центральных, восточных областях и Одесской области в субботу возможны сильные ливни (Фото:Muhammad Rafi Zidane / Pexels)

Наталка Диденко поделилась оптимистичными прогнозами на субботу и воскресенье: во всех областях страны ожидают теплую погоду.

Днем температура будет достигать +18…+24 °C в большинстве регионов, а на юге страны +20…+26 °C. Однако вдобавок к комфортной температуре, синоптик прогнозирует череду осадков. В центральных, восточных областях и Одесской области в субботу возможны сильные ливни. В других регионах осадки будут умеренными.

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В воскресенье, 15 мая, дожди прекратятся, исключением станет север страны и Харьковская область. В столице сильных осадков на выходных не прогнозируют.

Наталка Диденко также предупредила о грядущем похолодании на следующей неделе, холоднее всего будет в среду, 18 мая.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/5661160693913862&show_text=true&width=500
Редактор: Евгения Гусева

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Теги:   Прогноз погоды Синоптики Погода

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