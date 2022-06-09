«Настоящая летняя жара». В пятницу Украину ожидают высокие температуры и сухая погода 9 июня, 21:08 Цей матеріал також доступний українською Днем температура воздуха может подниматься до +25…+31 °C (Фото:Pixabay)

Синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на пятницу, 10 июня. В большинстве областей страны будет жарко, а осадков не предвидится.

По словам синоптика, Украину настигла настоящая летняя жара. Днем температура воздуха может подниматься до +25…+31 °C. Ветер восточный, тихий, умеренный, до 3−8 м/с. В южных и юго-западных областях уже достаточно сильный: до 12−14 м/с. Редкие кратковременные дожди с грозами могут затронуть некоторые южные и западные регионы. На остальной территории страны сухая и солнечная погода.

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В Киеве 10 июня будет жарким днем без дождей, максимально столбик термометра может подняться до +30 °C. Дневная температура воды в реке Днепр +21 °C. Наталка Диденко рекомендует соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем. Жаркая погода без осадков повышает риски возникновения и распространения пожаров.

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