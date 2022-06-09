«Настоящая летняя жара». В пятницу Украину ожидают высокие температуры и сухая погода

9 июня, 21:08
Цей матеріал також доступний українською
Днем температура воздуха может подниматься до +25…+31 °C (Фото:Pixabay)

Днем температура воздуха может подниматься до +25…+31 °C (Фото:Pixabay)

Синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на пятницу, 10 июня. В большинстве областей страны будет жарко, а осадков не предвидится.

По словам синоптика, Украину настигла настоящая летняя жара. Днем температура воздуха может подниматься до +25…+31 °C. Ветер восточный, тихий, умеренный, до 3−8 м/с. В южных и юго-западных областях уже достаточно сильный: до 12−14 м/с. Редкие кратковременные дожди с грозами могут затронуть некоторые южные и западные регионы. На остальной территории страны сухая и солнечная погода.

Видео дня

В Киеве 10 июня будет жарким днем без дождей, максимально столбик термометра может подняться до +30 °C. Дневная температура воды в реке Днепр +21 °C. Наталка Диденко рекомендует соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем. Жаркая погода без осадков повышает риски возникновения и распространения пожаров.

Читайте также:
Редактор: Евгения Гусева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Прогноз погоды Синоптики Погода

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X