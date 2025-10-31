Ноябрь начинается с подарка от погоды: тепло и солнце: тепло и солнце

Какой будет погода 1 ноября (Фото: Кирилл Холопкин через Unsplash)

Первые выходные ноября удивляют приятными температурами и сухой погодой почти по всей стране.

По данным SINOPTIK.ua, впереди комфортная и мягкая погода. Осадки коснутся лишь отдельных восточных районов. Это тот редкий момент, когда ноябрь дарит настоящие золотые дни.

Реклама

Суббота, 1 ноября

Тепло сквозь облака, дождь будет идти только на востоке

Суббота встретит нас облаками и прояснениями. Температура комфортная практически везде, и это ощущается как приятный бонус от природы. Правда, восточные области получат еще и дожди, однако они будут небольшими — скорее напоминанием о настоящей осени, чем препятствием.

Восток (Харьков, Луганск)

+8…+12 °C днем, до +5 °C ночью. Хотя и выглядит прохладно, на самом деле для ноября это достаточно комфортная погода. В Харьковской области — в Богодухове, Купянске, Чугуеве — ожидаются небольшие дожди с вероятностью до 72%. Это будет легкий дождик, который скорее освежит, чем промочит. В Луганске также возможны кратковременные осадки. Сумская область попадает под дождевую завесу: Сумы, Ахтырка, Конотоп — здесь дождь будет немного сильнее. Зонтик будет уместным.

Центр (Киев, Днепр)

+9…+13 °C днем, до +4 °C ночью. Погода стабильная, без существенных осадков. Температура приятно комфортная. В Киеве, Днепре, Черкассах — уютно и сухо. Воздух свежий, ветер умеренный.

Запад (Львов, Ивано-Франковск)

+10…+13 °C днем, до +2 °C ночью. Западные области наслаждаются уютной ноябрьской погодой. Львов, Ивано-Франковск, Тернополь — всюду температура ощущается комфортно. Единственное предостережение: в Самборском районе ночью ожидается резкое похолодание — температура упадет с +11 до +3 °C. Днем погода остается мягкой, облака сменяются прояснениями, и это создает особую атмосферу.

Юг (Одесса, Херсон)

+13…+16 °C днем, до +5 °C ночью. Юг страны — настоящий победитель в эту субботу. Одесса, Херсон, Николаев любуются самой теплой погодой в Украине. Без осадков, с мягким ветром и приятной температурой.

Важно: уровень загрязнения воздуха в крупных городах умеренный, дышится комфортно. Аллергенов практически нет — сезон отступил.

Народная примета гласит: «Если в начале ноября тепло — зима придет поздно». Так что, возможно, осень в этом году продлится дольше.

Воскресенье, 2 ноября

Солнечный день без сюрпризов

Воскресенье — это настоящий подарок. Погода по данным SINOPTIK.ua обещает быть стабильной по всей стране, без осадков, штормовых предупреждений и неожиданностей.

Восток (Харьков, Луганск)

+10…+14 °C днем, до +5 °C ночью. Восток получает компенсацию за субботние дожди — воскресенье будет сухим и ясным. Харьков, Луганск, Донецк — всюду приятное тепло.

Центр (Киев, Днепр)

+11…+14 °C днем, до +2 °C ночью. Центральные области продолжают наслаждаться теплой осенью. В Киеве, Днепре, Полтаве — прекрасная погода. Днем тепло, ночью прохладно, но без мороза.

Запад (Львов, Ивано-Франковск)

+13…+17 °C днем, до +2 °C ночью. Запад становится самым теплым уголком Украины в воскресенье! Львов, Ивано-Франковск, Ужгород — здесь температура достигает очень комфортных показателей. +17 °C — это приятная неожиданность для начала ноября. Закарпатье особенно радует: в Берегово, Мукачево и Хусте днем можно наслаждаясь солнцем сквозь небольшую облачность.

Юг (Одесса, Херсон)

+14…+17 °C днем, до +5 °C ночью. Юг остается в топе самых теплых регионов. Одесса, Херсон, Крым — всюду мягкая, приятная погода. Температура комфортная, и это создает ощущение, что осень решила сделать паузу.

Аллергены отсутствуют, воздух чистый.

Эти выходные — как подарок природы перед настоящими осенними днями. Наслаждайтесь каждой минутой, ведь ноябрь может быстро изменить настроение. Хороших вам выходных и приятной погоды!