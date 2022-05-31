До +30. Синоптик прогнозирует теплое начало июня в Украине 31 мая, 19:07 Цей матеріал також доступний українською Днем 1 июня в большинстве регионов столбик термометра поднимется до отметок +24…+29 °C (Фото:pexels/Ylanite Koppens)

Наталка Диденко считает июнь теплым и по-настоящему летним месяцем. В первый день лета синоптик прогнозирует высокие температуры.

Весенние дожди, ветер и прохлада постепенно освобождают место для летнего зноя и солнечной погоды. Наталка Диденко рассказала, каким будет первый день июня в Украине.

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Днем в большинстве регионов столбик термометра поднимется до отметок +24…+29 °C. В южных и восточных областях местами до +30 °C. В западных регионах прохладнее: до +21…+25 °C. Также синоптик предупреждает о кратковременных грозовых дождях на Западе Украины. Летние осадки прогнозируются в восточных, центральных и северных регионах.



В столице дождь возможен в вечернее время, это может быть дождь с грозой. Ветер умеренный, юго-восточный, а температура воздуха до +25 °C.

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