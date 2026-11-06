Местами мороз. Синоптики предупредили об ощутимом понижении температуры в субботу и где в Украине пройдут дожди

Похолодание с ночными морозами в субботу в Украине (Фото: Manfred Richter / pixabay)

Холодный атмосферный фронт продолжает снижать температуру воздуха в Украине, в субботу в западные и часть северных областей возвращаются ночные морозы.

Погода в Украине в субботу, 7 ноября, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, будет с похолоданием на всей территории страны. На востоке, юге и в Крыму пройдут дожди. Днём преобладает переменная облачность. Самая низкая ночная температура воздуха — -2 градуса в этот день ожидается во Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Житомирской областях и в Закарпатье. Самая высокая дневная температура — +6 градусов в Одесской области.

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Какая погода будет в Украине в субботу, 7 ноября

В западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха 0 −2 градуса, дневная +2 +5 градусов.

В северных областях переменная облачность, местами облачно, без осадков. Ночная температура воздуха от -2 +2 градуса, дневная +2 +4 градуса.

В центральных областях облачно, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура 0 +3 градуса, дневная +2 +4 градуса.

В южных областях переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь. Ночная температура воздуха +2 +6 градусов, дневная +3 +5 градусов.

В восточных областях переменная облачность, местами облачно, небольшой или умеренный дождь, кое-где без осадков. Ночная температура воздуха +1 +4 градуса, дневная +2 +4 градуса.

В Крыму переменная облачность, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +2 +4 градуса, дневная +3 +5 градусов.