Заморозки даже в Крыму. Синоптики сделали метеорологическое предупреждение и сообщили, какие области охватит ночное похолодание

14 октября, 10:38
Заморозки в Украине (Фото: alex.stemmer / depositphotos)

Заморозки в Украине (Фото: alex.stemmer / depositphotos)

В Украине снизилась температура воздуха, количество дождей постепенно уменьшается, вскоре местами ожидаются заморозки.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, ночью в среду, 15 октября, в Крыму, в южных, центральных, восточных и Сумской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0−3 градуса. Днем на всей территории Украины предполагается переменная облачность, в большинстве областей без осадков, на севере пройдет небольшой дождь. Самая низкая ночная плюсовая температура воздуха 1 градус в этот день ожидается в Донецкой области, самая высокая дневная — +13 градусов на юге и в Крыму.

Заморозки 15 октября / meteo.gov.ua
Фото: Заморозки 15 октября / meteo.gov.ua

Какая погода в Украине будет в среду, 15 октября

В западных областях облачно с прояснениями, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная — +9 +11 градусов.

В северных областях облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная — +9 +11 градусов.

В центральных областях облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная — +8 +11 градусов.

В южных областях облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная — +9 +11 градусов.

В восточных областях облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная — +8 +11 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха +6 +4 градуса, дневная — +11 +13 градусов.

Погода 15 октября / meteo.gov.ua
Фото: Погода 15 октября / meteo.gov.ua
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Укргидрометцентр Карта Дождь Прогноз погоды Октябрь Синоптики Погода погода в Украине переменная облачность заморозки температура воздуха

Depositphotos
