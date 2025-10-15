Атмосферные фронты. Где потеплеет до +17, будут дожди и очередное похолодание до конца недели в Украине

В середине октября в Украине установилась погода с ночными заморозками, дождями и пасмурным небом, но в ближайшие дни она улучшится.

По прогнозу синоптиков, погода в Украине в течение второй половины текущей недели будет с повышением дневной температуры воздуха в большинстве областей. Осадки из-за влияния атмосферных фронтов останутся, но их количество уменьшится. Днем везде установится переменная облачность, местами с продолжительными прояснениями.

Реклама

В четверг, 16 октября, погода без существенных осадков ожидается по всей Украине. Местами возможен туман. Ветер западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +2 +8 градусов, дневная +8 +14 градусов.

В пятницу, 17 октября, небольшой дождь местами пройдет днем только в северном и западном регионах, на остальных территориях сохранится погода преимущественно без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер ночью переменных направлений, днем западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +3 +8 градусов, дневная +10 +15 градусов.

В субботу, 18 октября, небольшой дождь предполагается местами лишь днем в северных областях, в остальных регионах ожидается погода без существенных осадков. Кое-где возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +3 +9 градусов, дневная +11 +16 градусов.

В воскресенье, 19 октября, небольшие, местами умеренные дожди ожидаются в северных, центральных и южных областях. На западе и востоке страны преимущественно без осадков. Кое-где предполагается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +4 +9 градусов, дневная +12 +17 градусов, в северо-западных областях похолодание до +5 +10 градусов.