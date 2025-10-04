Непогода в Одессе 30 сентября привела к гибели 10 человек (Фото: Одесский горсовет)

Из-за интенсивных осадков на территории Одесской области снова наблюдается поднятие уровня воды, в частности в Киевском и Пересыпском районах Одессы .

Об этом сообщили председатель Одесской ОВА Олег Кипер и Одесский городской совет.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в регионе объявлено предупреждение об опасных погодных явлениях I уровня (желтый уровень опасности). Синоптики прогнозируют, что сильные дожди продлятся до конца суток.

Одесский городской совет обратился к жителям и гостям города с просьбой внимательно следить за погодными условиями и, в случае их ухудшения, ограничить передвижение по городу. В частности, это касается пожилых людей, детей и беременных женщин.

В горсовете посоветовали гражданам быть осторожными вблизи деревьев, поскольку из-за порывистого ветра и ливня возможно падение веток или электрокабелей. Также не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями, линиями электропередач или на решетках дождеприемников.

Жителей призвали избегать подтопленных участков и следить за официальными сообщениями о состоянии погоды.

Кроме того, городские власти предупредили об опасности пребывания на пляжах: из-за шторма на Черном море существует риск срыва морских мин с якорей, которые могут дрейфовать вдоль побережья или быть вынесенными на берег.

В Болгарии в результате сильных ливней и наводнений, которые охватили южное побережье Черного моря, погибли три человека, более 100 жителей эвакуированы.

30 сентября в Одессе за день выпало примерно 1,5 месячной нормы осадков. Из-за сильных ливней в Одесской области подтопило частные дома, подвалы и дороги, более 23,7 тысячи абонентов остались без света.

В результате непогоды погибла семья из пяти человек, среди них восьмилетняя девочка. Семья проживала в цокольном помещении. По ее словам, их накрыло волной и они не смогли выбраться из дома.

2 октября в Одессе спасатели завершили поисковые работы после непогоды. Погибли 10 человек, спасены более 380.

Местные правоохранители начали расследование — по факту служебной халатности, приведшей к гибели людей.