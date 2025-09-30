Специалисты ГСЧС работают на шести локациях: 4 — в городе Одессе и 2 — Черноморск, сообщили спасатели (Фото: www.facebook.com/DSNSODE)

В Одессе 30 сентября за половину дня было зафиксировано почти месячную норму осадков — синоптики объявили в городе штормовое предупреждение, сообщает Суспільне .

Как сообщили вДепартаменте городского хозяйства, по состоянию на 12:00 в Одессе выпало 41,5 мм осадков присреднемесячной норме в 42 мм.

Причем коммунальщики ожидают ослабления осадков и завершения дождя только около полуночи1 октября. И уже послеэтого начнут активную уборку улиц, сообщил директор ведомства Леонид Гребенюк.

При этом синоптики прогнозируют, что до конца 30 сентября сохранится северо-восточный ветер силой 15−17 м/с. Количество осадков в городе достигнет критериев сильного дождя — 50−79 мм.

«Ожидаем ослабления дождя, окончания дождя около 00:00 часов ночи. И тогда уже приступим к очистке улиц после последствий непогоды. Так же созданы оперативные группы, которые работают по городу при обнаружении опавших веток и деревьев — они проводят разрезание и вывоз»,— резюмировал Гребенюк.

Как сообщили в ГУ ГСЧС по региону, в Одесской области в результате сильного дождя подтопило частные домохозяйства, подвалы и местные дороги.

«Специалисты ГСЧС работают на шести локациях: 4 — в городе Одессе и 2 — Черноморск», — заявили в ведомстве.

По информации местного издания Думская, ключевые улицы Одессы оказались парализованными из-за мощного ливня. Скорость движения некоторых авто падала до 11 км/ч — в целом в Одесской области объявили второй (оранжевый) уровень опасности.

«На многих из уличных участков сильные подтопления, которые сделали невозможным движение. Полностью перекрыто движение на улицах Героев Небесной Сотни, Чикаленко, Семьи Глодан, Князя Ярослава Мудрого и Мельницкой. Движение существенно затруднено в районе Центрального Аэропорта, а также на улицах Филатова, Марсельской, Варненской, Черняховского и на Фонтанской и Люстдорфской дорогах. Вообще не курсируют трамваи № 5, 28, 7, 11, 1, 13, 27, а также троллейбусы № 2, 3, 7, 9, 10, а маршрут № 8 ходит только до Химической», — писало издание.