Погода в Одессе. Будут ли осадки с 23 по 25 июня и сколько будет держаться тепло

Синоптики сообщили, ожидают ли дождь в Одессе ближайшие дни.

Погода в Одессе в ближайшие три дня, согласно отрытым метео данным, будет меняться следующим образом.

По прогнозу синоптиков 23 июня в Одессе не будет дождя, температура воздуха +15 +28 градусов, ветер слабый до 3 м/с.

Во вторник 24 июня в Одессе ожидают ясную погоду, температуру воздуха +18 +26 градусов тепла. Ветер будет слабый переменных направлений.

25 июня в среду в Одессе будет ясно и солнечно, температура воздуха +19 +26 градусов тепла. Ветер ожидается до 3 м/с переменных направлений.

23 июня

Малооблачно Температура воздуха 15,6°C — 28,4°C ( Ощущается как 15,6°C — 28,4°C) Давление 755 — 756 мм ртутного столба Геомагнитное поле Малая геомагнитная буря Скорость ветра 0 — 3 м/с Направление ветра Северный — Западный Влажность 26 — 80%

24 июня

Ясно Температура воздуха 18,4°C — 26,8°C ( Ощущается как 18,5°C — 26,8°C) Давление 752 — 756 мм ртутного столба Геомагнитное поле Малая геомагнитная буря Скорость ветра 0 — 4 м/с Направление ветра Южное — Северо-восточное Влажность 53 — 83%