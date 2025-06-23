Погода в Одессе. Будут ли осадки с 23 по 25 июня и сколько будет держаться тепло
Одесса погода (Фото: Anton Laktionov / Unsplash)
Синоптики сообщили, ожидают ли дождь в Одессе ближайшие дни.
Погода в Одессе в ближайшие три дня, согласно отрытым метео данным, будет меняться следующим образом.
По прогнозу синоптиков 23 июня в Одессе не будет дождя, температура воздуха +15 +28 градусов, ветер слабый до 3 м/с.
Во вторник 24 июня в Одессе ожидают ясную погоду, температуру воздуха +18 +26 градусов тепла. Ветер будет слабый переменных направлений.
25 июня в среду в Одессе будет ясно и солнечно, температура воздуха +19 +26 градусов тепла. Ветер ожидается до 3 м/с переменных направлений.
23 июня
Малооблачно
|Температура воздуха
|15,6°C — 28,4°C (Ощущается как 15,6°C — 28,4°C)
|Давление
|755 — 756 мм ртутного столба
|Геомагнитное поле
|Малая геомагнитная буря
|Скорость ветра
|0 — 3 м/с
|Направление ветра
|Северный — Западный
|Влажность
|26 — 80%
24 июня
Ясно
|Температура воздуха
|18,4°C — 26,8°C (Ощущается как 18,5°C — 26,8°C)
|Давление
|752 — 756 мм ртутного столба
|Геомагнитное поле
|Малая геомагнитная буря
|Скорость ветра
|0 — 4 м/с
|Направление ветра
|Южное — Северо-восточное
|Влажность
|53 — 83%
25 июня
Ясно
|Температура воздуха
|19 °C — 26,8°C (Ощущается как 19,7°C — 26,8°C)
|Давление
|753 — 755 мм ртутного столба
|Геомагнитное поле
|Умеренная геомагнитная буря
|Скорость ветра
|0 — 3 м/с
|Направление ветра
|Северо-западное — Северное
|Влажность
|46 — 78%