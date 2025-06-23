Погода в Одессе. Будут ли осадки с 23 по 25 июня и сколько будет держаться тепло

23 июня, 23:26
Одесса погода (Фото: Anton Laktionov / Unsplash)

Синоптики сообщили, ожидают ли дождь в Одессе ближайшие дни.

Погода в Одессе в ближайшие три дня, согласно отрытым метео данным, будет меняться следующим образом.

По прогнозу синоптиков 23 июня в Одессе не будет дождя, температура воздуха +15 +28 градусов, ветер слабый до 3 м/с.

Во вторник 24 июня в Одессе ожидают ясную погоду, температуру воздуха +18 +26 градусов тепла. Ветер будет слабый переменных направлений.

25 июня в среду в Одессе будет ясно и солнечно, температура воздуха +19 +26 градусов тепла. Ветер ожидается до 3 м/с переменных направлений.

23 июня
Малооблачно
Температура воздуха 15,6°C — 28,4°C (Ощущается как 15,6°C — 28,4°C)
Давление 755 — 756 мм ртутного столба
Геомагнитное поле Малая геомагнитная буря
Скорость ветра 0 — 3 м/с
Направление ветра Северный — Западный
Влажность 26 — 80%
24 июня
Ясно
Температура воздуха 18,4°C — 26,8°C (Ощущается как 18,5°C — 26,8°C)
Давление 752 — 756 мм ртутного столба
Геомагнитное поле Малая геомагнитная буря
Скорость ветра 0 — 4 м/с
Направление ветра Южное — Северо-восточное
Влажность 53 — 83%
25 июня
Ясно
Температура воздуха 19 °C — 26,8°C (Ощущается как 19,7°C — 26,8°C)
Давление 753 — 755 мм ртутного столба
Геомагнитное поле Умеренная геомагнитная буря
Скорость ветра 0 — 3 м/с
Направление ветра Северо-западное — Северное
Влажность 46 — 78%

