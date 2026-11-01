Преимущественно без осадков. Синоптики назвали две области Украины, где в начале недели ожидаются небольшие дожди

Дождливая погода , установившаяся в большинстве регионов Украины в выходные, в начале новой недели охватит лишь две области.

Погода в Украине в понедельник, 2 ноября, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, будет преимущественно пасмурной, местами с переменной облачностью и без осадков. Исключением станут Черниговская и Харьковская области, где ожидаются небольшие дожди. Самая низкая ночная температура воздуха +3 градуса прогнозируется на западе и в центре страны, самая высокая дневная — +16 градусов в Луганской, Донецкой областях и в Крыму.

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Какая погода будет в Украине в понедельник, 2 ноября

В западных областях облачно, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +3 +5 градусов, дневная +7 +9 градусов.

В северных областях облачно, местами переменная облачность, без осадков, кое-где небольшой дождь. Ночная температура воздуха +5 +9 градусов, дневная +7 +9 градусов.

В центральных областях облачно, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура +3 +5 градусов, дневная +8 +11 градусов.

В южных областях облачно, без осадков. Ночная температура воздуха +5 +7 градусов, дневная +10 +12 градусов.

В восточных областях облачно, местами переменная облачность, без осадков, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +8 +11 градусов, дневная +9 +14 градусов.

В Крыму облачно, без осадков. Ночная температура воздуха +8 +10 градусов, дневная +14 +16 градусов.