Ноябрь возьмёт своё. Синоптик предупредила про похолодание в первый день предзимнего месяца и когда возможен снег

28 октября, 10:09
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Похолодание с первых дней ноября в Украине (Фото: mandrixta / depositphotos)

Похолодание с первых дней ноября в Украине (Фото: mandrixta / depositphotos)

На смену аномально тёплому октябрю придёт предзимний ноябрь, который начнётся с похолодания.

Синоптик Наталья Птуха в интервью для NV рассказала об изменении погоды в Украине с первого дня ноября: ожидается понижение температуры воздуха, местами мокрый снег и дождь.

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«1 ноября ожидается более холодная ночь: от +1 до +6, только на юге страны до +10. Днём в западных, северных и большинстве центральных областей от +5 до +10, на юге и юго-востоке от +9 до +14. В Карпатах в течение суток температура будет колебаться от -2 до +3. Там возможны осадки в виде мокрого снега. В целом в этот день будет облачно, ветер будет холодным — северо-западным. А также понемногу будет дождь на западе Украины, в Житомирской, Киевской и Одесской областях», — отметила специалист.

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Птуха сообщила о прохладной погоде в Украине в течение ноября и о том, будет ли выпадать снег в течение месяца.

«Отвечая на вопрос о вероятности снега. Если в горных районах уже сейчас местами идет снег, то в первой декаде ноября и в некоторых западных областях осадки могут менять фазу, то есть переходить в снег. Подробнее о снеге, если он будет, Укргидрометцентр сообщит чуть позже, когда составит более точный прогноз. Но пока можно сказать следующее: будет прохладная погода, возможно, даже с нотками зимы. Все это характерно для ноября — никаких неожиданностей. Поэтому зимние явления вполне вероятны», — добавила эксперт.

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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Похолодание Прогноз погоды Снег Погода погода в Украине

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