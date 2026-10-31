Первый день ноября. Синоптики сообщили, в каких областях Украины ожидаются дожди в течение суток

31 октября, 05:21
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Погода в Украине в первый день ноября (Фото: luckybusiness / depositphotos)

Погода в Украине в первый день ноября (Фото: luckybusiness / depositphotos)

Погода в ноябре, согласно прогнозу синоптиков на месяц, будет преимущественно в пределах нормы, в первый день месяца ожидаются дожди, в Карпатах — мокрый снег.

По прогнозу синоптиков, погода в Украине в воскресенье, первого ноября, будет находиться под влиянием циклонической активности: дожди пройдут на большей части территории страны. Местами ночная температура воздуха заметно снизится, дневные показатели кое-где продолжат превышать норму.

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Какая погода будет в Украине в воскресенье, 1 ноября

В западных областях преимущественно без осадков, местами туман. Небольшой дождь и мокрый снег будут наблюдаться только ночью в Карпатах. Ветер переменного направления, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха 0 +5 градусов, дневная +6 +11 градусов.

В северных областях на протяжении всего суток ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +4 +9 градусов, дневная +6 +11 градусов.

В центральных областях ночью местами ожидается небольшой дождь, днём без значительных осадков. Местами туман. Ветер переменного направления, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +5 +10 градусов, дневная +8 +13 градусов.

В южных областях осадков не ожидается, переменная облачность. Местами возможен туман. Ветер переменного направления, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +5 +10 градусов, дневная +10 +15 градусов.

В восточных областях ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём осадков не ожидается. Ветер южный, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +6 +11 градусов, дневная +9 +14 градусов.

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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Дождь Прогноз погоды Погода погода в Украине Ноябрь

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