Первый день ноября. Синоптики сообщили, в каких областях Украины ожидаются дожди в течение суток

Погода в Украине в первый день ноября (Фото: luckybusiness / depositphotos)

Погода в ноябре, согласно прогнозу синоптиков на месяц , будет преимущественно в пределах нормы, в первый день месяца ожидаются дожди, в Карпатах — мокрый снег.

По прогнозу синоптиков, погода в Украине в воскресенье, первого ноября, будет находиться под влиянием циклонической активности: дожди пройдут на большей части территории страны. Местами ночная температура воздуха заметно снизится, дневные показатели кое-где продолжат превышать норму.

Реклама

Какая погода будет в Украине в воскресенье, 1 ноября

В западных областях преимущественно без осадков, местами туман. Небольшой дождь и мокрый снег будут наблюдаться только ночью в Карпатах. Ветер переменного направления, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха 0 +5 градусов, дневная +6 +11 градусов.

В северных областях на протяжении всего суток ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +4 +9 градусов, дневная +6 +11 градусов.

В центральных областях ночью местами ожидается небольшой дождь, днём без значительных осадков. Местами туман. Ветер переменного направления, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +5 +10 градусов, дневная +8 +13 градусов.

В южных областях осадков не ожидается, переменная облачность. Местами возможен туман. Ветер переменного направления, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +5 +10 градусов, дневная +10 +15 градусов.

В восточных областях ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём осадков не ожидается. Ветер южный, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +6 +11 градусов, дневная +9 +14 градусов.