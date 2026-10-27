Ноябрь в Украине. Синоптики дали климатическую характеристику месяца и сообщили, насколько холодной будет погода в конце осени

Погода в Украине в ноябре 2026 года (Фото: sergii.kl.ua / depositphotos)

Ноябрь 2026 года, по прогнозам синоптиков, начнется с аномально теплой погоды , в дальнейшем температура воздуха начнет снижаться.

Погода в Украине в течение ноября, по предварительным прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, будет преимущественно в пределах нормы: ожидается синоптическая ситуация, характерная для поздней осени.

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Какая погода в ноябре характерна для Украины — краткая климатическая характеристика

По данным синоптиков, среднемесячная температура ноября в Украине составляет от 0 до +4 градусов, в Закарпатье и в южной части страны — от +5 до +9 градусов.

Абсолютный минимум температуры в стране составляет от -16 до -24,6 градусов в северных регионах, Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а также в горных районах -25,2 −31,0 градуса, в Крыму и в Одесской области местами -8,4 −13,7 градусов.

Абсолютный максимум температуры +17,7 +25,3 градуса, в Черновицкой, Закарпатской, центральных, Одесской, Николаевской областях и в Крыму +25,5 +29,7 градуса.

Переход от осени к зиме в течение ноября, предзимний период, начинается в основном в первой декаде месяца после устойчивого перехода средней суточной температуры через отметку + 5 градусов в сторону понижения, на северо-востоке страны и в Карпатах этот период, как правило, наступает раньше — в конце октября.

Среднемесячное количество осадков в стране в ноябре составляет 35−63 мм. В Карпатах, горах Крыма, а также в Закарпатье — 70−108 мм (в высокогорье до 135 мм), в Луганской, Днепропетровской областях, а также в Прикарпатье и на юге страны местами — 29−34 мм.

Какая средняя температура воздуха и количество осадков ожидается в Украине в ноябре 2026 года

По прогнозам синоптиков, в ноябре ожидается среднемесячная температура от +1 до +7 градусов, что близко к норме.

Количество осадков в течение месяца прогнозируется на уровне 34−77 мм, в высокогорье Карпат — 77−100 мм, что находится в пределах (80−120%) нормы.