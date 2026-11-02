Приближаются морозы. Синоптики сообщили о значительном снижении ночной температуры в Украине и будет ли она комфортной днём

Ноябрь в Украине начался с пасмурной и преимущественно дождливой погоды , в течение первой недели месяца ожидаются первые ночные заморозки.

Погода в Украине в течение недели, по прогнозу синоптиков, в основном будет находиться под влиянием антициклона. Небольшие дожди ожидаются лишь в отдельные дни на юге и юго-западе, в Карпатах с мокрым снегом. Ночная температура воздуха будет опускаться до -2 градусов, среднесуточные показатели — в пределах нормы.

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В понедельник, 2 ноября, под влиянием области повышенного атмосферного давления в большинстве областей ожидается погода без осадков, небольшой дождь ночью и утром местами возможен только на севере Левобережья. В отдельных регионах местами будет наблюдаться туман. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха в западных областях 0 +5 градусов, дневная +6 -+11 градусов. На остальной территории страны ночью +4 +9 градусов, днём +9 +14 градусов.

Во вторник, 3 ноября, небольшие дожди ожидаются в Одесской, Винницкой областях и на Буковине. На остальной территории страны осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-восточный, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха в западных областях 0-+5 градусов, дневная +6 +11 градусов. В остальных областях ночью +4 +9 градусов, днём +9 +14 градусов.

В среду, 4 ноября, в южных областях и Крыму ожидаются дожди, в остальных регионах осадков не ожидается. Ветер северный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха в северных и западных областях -1 +4 градуса, дневная +4 +9 градусов. В остальных регионах ночью +5 +10 градусов, днём +8 +13 градусов.

В четверг, 5 ноября, под влиянием антициклона с запада на всей территории страны ожидается сухая, но прохладная погода. Осадков не предвидится. Ветер северного / северо-западного направления, 5 — 10 м/с. Ночная температура -2 +3 градуса, дневная +3 +8 градусов, в Закарпатье до +10 градусов.

В пятницу, 6 ноября, период сухой и устойчивой погоды без осадков продолжится на всей территории страны. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха -1 +4 градуса, дневная +5 +11 градусов.

В субботу, 7 ноября, под влиянием антициклона во всех областях страны сохранится сухая и устойчивая погода. Осадков не ожидается. Ветер преимущественно западный, 5−10 м/с, в Закарпатье переменного направления, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха -2 +3 градуса, дневная +6 +11 градусов.

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В воскресенье, 8 ноября, из-за повышенного атмосферного давления во всех регионах страны сохранится сухая и устойчивая погода. Ветер ночью переменного направления, днём западный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха -2 +3 градуса, дневная +7 +12 градусов.